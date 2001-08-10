Юная жительница Корсакова обманула земляка почти на 300 тысяч рублей
Корсаковские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.
Инцидент произошел в мае. Тогда злоумышленница нашла объявление о продаже подержанного автомобиля. Связавшись с продавцом, она предложила расплатиться за транспорт деньгами из материнского капитала. При этом подозреваемая сообщила, что средства владельцу переведут примерно через два месяца, поскольку оформление всех необходимых документов займет некоторое время.
Потерпевший пошел навстречу девушке и передал ей во владение автомобиль до того, как оплата поступила на счет. Однако, спустя оговоренный срок, деньги ему так и не пришли, а покупательница перестала выходить на связь. Тогда гражданин обратился за помощью в полицию.
Как установили следователи, злоумышленница приостановила оформление документов на выплату авто, а само транспортное средство перепродала. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей.
Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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