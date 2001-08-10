Бык провалился в колодец на Курилах

Сообщение о том, что в трехметровый колодец провалился бык по кличке «Апрель» и ему требуется помощь спасателей, поступило в Южно-Курильское ПСП Сахалинского отряда МЧС России накануне вечером. Местные жители ведрами откачивали воду из колодца, чтобы животное не захлебнулось, но вытащить самостоятельно бычка весом полтонны не могли, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

К месту происшествия прибыла дежурная смена спасателей Южно-Курильского ПСП в количестве четырех человек.

- Было уже темно, колодец глубокий и узкий, животное весит более 500 кг., в общем, не простая ситуация, но совместными усилиями спасатели и местные жители справились, - рассказал Константин Павленко, начальник Южно-Курильского поисково-спасательного подразделения МЧС России. - С использованием ручных цепных лебёдок, шанцевого инструмента и подручных средств животное извлекли из колодца. Всё завершилось к 22.00. «Апрель» был в шоке, поначалу даже двигаться не мог, но к утру, как рассказали хозяева, пришел в себя. Так, спасли «Апрель» в октябре.