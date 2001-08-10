Полицейские ликвидировали наркопритон в областном центре, а также задержали его организатора - 42-летнего ранее судимого южносахалинца. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Оперативники установили, что злоумышленник регулярно предоставлял свой гаражный бокс людям для изготовления и употребления в нем наркотиков. В момент задержания в постройке, помимо хозяина, находились еще четыре человека. При осмотре помещения были обнаружены шприцы, ватные тампоны, пропитанные остатками наркосодержащих средств, а также инструментарий для приготовления наркотиков кустарным способом.

Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что граждане употребляли наркотик опийной группы – «дезоморфин».

В настоящий момент возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос о возбуждении еще одного, отмечают в ведомстве.