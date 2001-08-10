Трепанга на миллион рублей выловили браконьеры в Корсаковском районе

Региональное пограничное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота ценных видов водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, в минувшую пятницу на побережье озера Лагуна Буссе пограничники пресекли транспортировку партии незаконно добытого дальневосточного трепанга. Общий вес морепродукта составил 580 кг.

Специалист-ихтиолог установил, что 7 140 экземпляров трепанга жизнеспособны. Их выпустили в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил 5 848 529 рублей.

Автомобиль и 100 кг нежизнеспособного трепанга уничтожили. Нанесенный ущерб составил около миллиона рублей.