Тихоокеанское
информационное агентство
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18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожар в жилом доме потушили в Южно-Сахалинске

Сегодня днем, 23 октября, диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома  на улице Телеграфной. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия наблюдалось задымление второго этажа и чердачного помещения.

В 13.20 пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. Сейчас проводятся работы по его полной ликвидации.

В тушении пожара было задействовано 12 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации пожара, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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