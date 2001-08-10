Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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09:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Сегодня утром, 24 октября, в региональный центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на курильском вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс. Его высота составила около 2,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние не более 5 км.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый телефон спасения 112, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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