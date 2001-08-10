Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2019
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13:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 12 тысяч литров контрафактного спирта хранили на складе в Южно-Сахалинске

Больше 12 тысяч литров контрафактного спирта хранили на складе в Южно-Сахалинске

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД изъяли более 12 тысяч литров контрафактного спирта. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали о том, что на одном из складов областного центра хранится партия немаркированного алкоголя. При осмотре складских контейнеров, полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч пятилитровых канистр с этиловым спиртом, и более 200 канистр со спиртосодержащей жидкостью, которые не имели опознавательных знаков. Документы, подтверждающие легальность этой продукции, у арендаторов склада отсутствовали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители собирают доказательства. 

Злоумышленникам грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.

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