Сахалинка заплатила за услугу несуществующему риелтору

В дежурную часть отдела углегорской полиции обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что нашла в интернете объявление о сдаче квартиры. Она позвонила по указанному номеру, где ей ответил мужчина. Он представился риелтером. Также он пояснил, что для получения номера владельца квартиры необходимо заплатить 6200 рублей.

Сахалинка поверила в это и перевела деньги на указанный счет. После оплаты потерпевшей прислали в смс несколько номеров. Однако, позвонив по ним, выяснилось, что абоненты не имеют никакого отношения к квартире, а объявление об аренде жилья было удалено с сайта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.