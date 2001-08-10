Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2019
Сегодня 00:28
63,86|71,14|61,36
Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
15:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка заплатила за услугу несуществующему риелтору

В дежурную часть отдела углегорской полиции обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что нашла в интернете объявление о сдаче квартиры. Она позвонила по указанному номеру, где ей ответил мужчина. Он представился риелтером. Также он пояснил, что для получения номера владельца квартиры необходимо заплатить 6200 рублей.

Сахалинка поверила в это и перевела деньги на указанный счет. После оплаты потерпевшей прислали в смс несколько номеров. Однако, позвонив по ним, выяснилось, что абоненты не имеют никакого отношения к квартире, а объявление об аренде жилья было удалено с сайта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?