Квартиру жилого дома потушили в Тымовском

Вечером в минувшую субботу, 26 октября, диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры в трехэтажном жилом доме на улице Кировской. Первый пожарный расчет прибыл на место через 5 минут. К моменту его приезда наблюдалось сильное задымление лестничной площадки.

Эвакуацию четырех человек из которых двое детей произвело звено газодымозащитной службы с помощью выдвижной трехколенной лестницы и применением спасательных устройств. Еще одного ребенка с применением спасательного устройства по лестничному маршу вывели на улицу и передали работникам скорой помощи, остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Осмотр, проведенный медработниками, показал, что никто в госпитализации не нуждается.

Возгорание локализовали в 18:00, а в 18:08 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 9 человек и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.