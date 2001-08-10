Наркоторговку с килограммом

Оперативники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. По подозрению в преступлении задержана 27-летняя девушка. Она приехала на Сахалин, чтобы распространять здесь запрещенные вещества, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.

Полицейские узнали, что гражданка прилетела в островной регион, чтобы наладить сбыт наркотиков с помощью «тайников-закладок».

Подозреваемую задержали с поличным. При досмотре оперативники обнаружили у неё черный пакет с расфасованным по сверткам порошкообразным веществом. Как показало исследование эксперта, изъятое - наркосодержащее средство синтетического производства, массой почти один килограмм.

Возбуждено уголовное дело по признакам нескольких преступлений. Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.