Наркоторговку с килограммом "синтетики" задержали на Сахалине
Оперативники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. По подозрению в преступлении задержана 27-летняя девушка. Она приехала на Сахалин, чтобы распространять здесь запрещенные вещества, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.
Полицейские узнали, что гражданка прилетела в островной регион, чтобы наладить сбыт наркотиков с помощью «тайников-закладок».
Подозреваемую задержали с поличным. При досмотре оперативники обнаружили у неё черный пакет с расфасованным по сверткам порошкообразным веществом. Как показало исследование эксперта, изъятое - наркосодержащее средство синтетического производства, массой почти один килограмм.
Возбуждено уголовное дело по признакам нескольких преступлений. Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.
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