Двое южносахалинцев украли из магазина сейф с полумиллионом рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали двух человек, подозреваемых в совершении кражи со взломом. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что заявление от 56-летней владелицы одного из магазинов областного центра поступило в полицию еще в апреле. Тогда потерпевшая сообщила, что ночью неизвестные отжали окно в кабинете бухгалтера и похитили сейф, в котором находилось больше 450 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники готовились к краже. Неизвестные вынесли сейф, отнесли на небольшое расстояние, взломали его и, опустошив, сразу скрылись на машине. При этом они не оставили следов и избегали камер видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере».

«Несмотря на меры предосторожности, предпринятые злоумышленниками, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, их личности были установлены, а сами они задержаны», - подчеркнули в УМВД.

Задержанные - жители областного центра 30 и 40 лет. Их заключили под стражу.

Сейчас устанавливается, причастны ли мужчины к совершению других преступлений. Ведется следствие.