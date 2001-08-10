Директор АЗС на Сахалине предложил взятку сотруднику Росстандарта

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, в результате было установлено, что руководитель организации предложил сотруднику Росстандарта за 170 тысяч рублей изменить результаты лабораторных исследований, проведенных на возглавляемой им автозаправочной станции. Это позволило бы ему уйти от административной ответственности за нарушение, за которое его могли оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

О том, что ему предлагают взятку, сотрудник Росстандарта сообщил в областное управление ФСБ. Сотрудники ведомства задержали злоумышленника.

Прокуратура Южно-Сахалинска возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 26 Южно-Сахалинска привлек юридическое лицо к административному штрафу в миллион рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас его рассматривает суд.