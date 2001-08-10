Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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11:05, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинец ушел из гостей с дамской сумочкой

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропала сумка с документами и банковской картой, с которой кто-то потом обналичил больше ста тысяч рублей. 

Как ТИА "Острова" сообщили в сахалинском УМВД, оперативники установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемого - 38-летнего знакомого заявительницы. Как оказалось, накануне в гости он приходил к ней в гости. Уходя вечером домой, он увидел сумку женщины и похитил ее. 

Когда злоумышленник вышел на улицу, то обнаружил в сумке документы и банковскую карту, с которой снял 101 тысячу 981 рубль. Пин-код мужчина знал. Деньги мужчина потратил, сумку и документы удалось изъять. Их уже вернули законной владелице. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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