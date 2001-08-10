Сегодня, 1 ноября, в десятом часу утра на дороге Южно-Сахалинск – Корсаков произошло смертельное ДТП.

Как ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД, 20-летний водитель Toyota Chaser ехал с юга на север. На 13-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris с последующим опрокидыванием в кювет. После это "Тойота" загорелась.

В результате ДТП молодой водитель погиб на месте до медиков. Как отметили в ГИБДД, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

28–летний водитель "Соляриса" получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.