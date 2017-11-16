В Корсакове состоялся финал первенства Сахалинской области по кендо

В Корсакове в спортивном комплексе «Флагман» состоялись финальные поединки первенства Сахалинской области по кендо. Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях: мальчики и девочки 7-10 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Спортсмены всех категорий показали заметный рост технической и физической подготовки. Соревнования дали четкий ориентир, над чем нам предстоит поработать в новом сезоне. Не только со спортсменами, но и с судейским составом, и в плане организации соревнований, - прокомментировал главный судья первенства Вадим Полицинский.

В категории «дети» победителем стал Алексей Подвигин, второе место завоевал Дмитрий Михалев, а замкнули тройку призеров Давид Яицкий и Денис Анистратов, которые набрали одинаковое количество баллов.

В старшей категории 15-17 лет у девушек первенствовала Наталья Ян, серебро получила София Лаходиенко, а бронзовую медаль разделили между собой Эльмира Шакарова и Ким Ю Ми.

У юношей этой же возрастной категории места распределились следующим образом: золото завоевал Ким Ман Ок, вторым стал Леон Клюев, третью строчку поделили Алексей Шевелев и Даниил Хван.

По результатам соревнований в скором времени будет определен состав сборной команды области для участия в предстоящих первенствах Дальнего Востока и России, а также всероссийских соревнованиях по Кендо в 2018 году.