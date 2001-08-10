«Горный воздух» приступил к подготовке нового горнолыжного сезона

Сахалинский горнолыжный спортивно-туристический комплекс приступил к активной фазе подготовки к новому горнолыжному сезону и запустил систему искусственного оснежения склонов. Как рассказал управляющий комплексом Артем Зубов, пока эта работа идет на средней станции трассы «Запад», а позже пушки поднимут выше. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе СТК «Горный воздух».

- Оснежение склонов зависит от множества факторов, главный из которых – погода, ветер. Со вчерашнего дня мы подключили систему искусственного оснежения, потому что температура уже позволяет. Там, где она не может работать, ставим экраны для улавливания естественного природного снега. Вся наша работа сегодня направлена на то, чтобы уложить на горке как можно больше снега, поэтому работаем и днем, и ночью.

Что касается запуска канатной дороги «Запад», где с 18 октября велась замена главного сигнально-контрольного кабеля, то эти работы подходят к концу. К следующим выходным канатку уже планируют запустить.