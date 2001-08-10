«Элвари-Сахалин» одержали победу на областном чемпионате по волейболу

В Южно-Сахалинске прошел мужской чемпионат Сахалинской области по волейболу. Его участниками стали семь команд, представлявших города как юга, так и севера острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На церемонии открытия турнира участников приветствовал председатель Сахалинской областной федерации волейбола Магомед Магомедов.

- Надеюсь, что вы порадуете болельщиков яркими комбинациями и покажете все, на что способны, - сказал он.

- Я рад, что на чемпионате представлен весь остров: от Анивы на юге, до Охи на севере, - добавил директор ГБУ СО ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов.

На предварительном этапе команды разделены на две подгруппы. В подгруппу «А» входят: «Элвари-Сахалин», Южно-Сахалинск, «Шторм» (Южно-Сахалинск), Оха.

Подгруппа «Б» состоит из Корсакова, Анивы, ВЦ «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Фаворитом и победителем чемпионата стала команда «Элвари-Сахалин», но и Охинцы в свою очередь привезли боеспособный коллектив.

Второе «выходящее» место в подгруппе «А» заняли северяне. В борьбе за вторую путевку в полуфинал они нанесли поражение Южно-Сахалинску в четырех партиях (25:19, 21:25, 25:17, 25:16).

В подгруппе «Б» вне конкуренции был Корсаков, выигравший оба матча в трех партиях. В противостоянии ВЦ «Сахалин» и Анивы сильнее проявили себя первые. Они взяли верх на тай-брейке.

- Должны были не доводить дело до пятой партии, - признал наставник юных волейболистов ВЦ «Сахалин» Алексей Волков. – Раньше нужно было решать!

И участники, и зрители положительно оценили выступление ВЦ «Сахалин».

Правда, эта команда пока осталась без медалей. На стадии полуфинала она проиграла «Элвари-Сахалин». А вот второй полуфинал держал зрителей в напряжении все пять партий. Две первые выиграла Оха (25:20, 25:23), затем Корсаков восстановил равновесие (25:17, 26:24 в его пользу). И все же в решающем сете сильнее оказались северяне (15:13).

- Рано поверили в победу. Хорошо, что смогли собраться и все же победить на тай-брейке, - сказал игрок сборной Охи Игорь Кутайбергей.

В борьбе за бронзу Корсаков в трех партиях одолел ВЦ «Сахалин». А в решающем матче «Элвари-Сахалин» доказал превосходство над Охой (25:19, 25:21, 25:14).

У охинцев получались и эйсы, и размашистые комбинации, но стоило северянам сократить разницу в счете, как волейболисты «Элвари» добавляли оборотов, креативно разыгрывали каждый мяч, одержав в итоге победу. Особо выделялись в игре: Виталий Загний, который играл за команду после годичного перерыва, Артем Бутько, Дмитрий Мостов, Андрей Зорин. С непривычной для себя ролью либеро умело справился Анзор Тавасиев. Вместе с ними чемпионами Сахалинской области 2017 года заслуженно стали Роман Видченко, Никита Деев, Иван Наумов, Станислав Тулаев, Александр Ужегов.

Серебряные призеры – волейболисты Охи: Павел Киров, Игорь Кутайбергей, Илья Рымбалович, Сергей Петрин, Евгений Титов, Эдуард Петяскин, Валентин Королев, Иван Носков, Виталий Кондратенко, Данил Киселев, Илья Максимов и Максим Тронин.

Третье место в активе волейболистов сборной команды Корсакова: Александр Антипин, Владислав Биркин, Олег Крюков, Андрей Каменев, Александр Михновский, Андрей Барановский, Иван Павлов, Михаил Петров, Антон Петров, Александр Чупров, Андрей Чуваев, Владимир Яницкий.

Итоги турнира: