В Южно-Сахалинске открыли лыжный сезон
Неожиданно ранние зимние условия на юге Сахалина позволили любителям и профессионалам уже начать подготовку на беговых лыжах. Школа зимних видов спорта с использованием снегоходной техники подготовила пятикилометровый круг, который на выходных оценили южносахалинцы.
Асфальтовое покрытие лыжероллерной трассы позволяет при появлении первого снега кататься на лыжах - нижний слой подтаивает и замерзает в лёд, образуя прочную основу для дальнейшего накопления покрова. Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, ещё неделю назад первые смельчаки достали старые лыжи, которые не жалко, и катались на лыжероллерной трассе. После снегопада на выходных к ним присоединились более требовательные к состоянию трассы спортсмены.
- Уже вечером в субботу стало понятно, что зимний сезон пора начинать, поэтому на следующий день, в 7 утра на лыжероллерную трассу выехали снегоходы с бороной, чтобы дети и взрослые смогли выйти на лыжную тренировку по подготовленной трассе, - рассказал директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев. - Ждём следующую порцию осадков, чтобы начать готовить лыжню тяжёлой техникой.
К 10 утра в воскресенье большое число учеников школы и ветеранов спорта уже вышли на тренировку.
- Обычно такие снежные условия приходят в Южно-Сахалинск в первых числах декабря, а в последние два года ещё позже, - порадовался лыжник Андрей Савуренко. - Очень приятно выходить на подготовленную трассу уже в середине ноября, можно спокойно готовиться к сезону и к первым стартам.
Сейчас у практикующих лыжников началась так называемая "вкатка", когда спортсмены набирают большие объемы работы по первому снегу, вспоминают технику и подготавливают мышцы к соревнованиям.
Школа зимних видов спорта приглашает всех любителей равнинных лыж на тренировки, и настоятельно просит гуляющих не выходить на трассу пешком - это портит хрупкую лыжню и создаёт опасные ситуации с тренирующимся спортсменам.
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