В Ногликах состоялось первенство по вольной борьбе
В Ногликах прошло открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ» по вольной борьбе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На ковер вышли около 100 борцов. В их число вошли и спортсмены из нефтяного поселка, и гости - ребята из Анивы, Охи и Тымовска. Победители были определены в четырех возрастных группах.
Среди юношей 2007 г.р. и младше вне конкуренции были хозяева ковра. «Вольники» из Ноглик завоевали пять золотых медалей. Отличились Виталий Вагаль (до 24 кг), Роман Кириллов (до 26 кг), Семен Кононенко (до 30 кг), Даниил Марцынкевич (до 32 кг), Евгений Еременко (до 42 кг). Наряду с ними поздравления с победой принимали охинец Денис Глушков (до 28 кг), анивчанин Максим Прынзин (до 35 кг) и Андрей Кочетков из Тымовска (до 38 кг).
Среди юношей 2005-2006 г.р. в активе борцов из пгт. Ноглики три золотые награды. Их обладателями стали Никита Урманов (до 29 кг), Ярослав Каманин (до 35 кг) и Рустам Ахмедогаев (до 60 кг). По два первых места в активе представителей Охи (Алексей Анисимов – до 32 кг, Даниил Иванов – до 38 кг) и Тымовска (Владимир Цимбаленко – до 42 кг, Валерий Бочкарев – до 50 кг).
Три раза на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались спортсмены из пгт. Ноглик по итогам схваток юношей 2003-2004 г.р. Своими победами порадовали тренеров, родных и болельщиков Тимофей Марцынкевич (до 42 кг), Илья Старцев (до 54 кг) и Антон Добродомов (до 69 кг). Два раза всех конкурентов одолели борцы из Охи. Это Александр Колпаков (до 46 кг) и Алексей Шаповалов (до 58 кг).
А среди старших юношей (2000-2002 г.р.) лучше всех проявили себя Владислав Кириллов (до 54 кг), Даниил Малеев (до 60 кг), Виктор Кашинов (до 76 кг) и Дмитрий Кирсанов (до 85 кг). Первый из них представлял Оху, остальные – Ноглики.
- Лучшими борцами турнира были признаны Валерий Бочкарев (Тымовск), Дмитрий Кирсанов (Ноглики) и Денис Глушков (Оха), - подвел итоги главный судья соревнований Евгений Савинов.
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