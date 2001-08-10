В Корсакове отметили всероссийский день самбо
Островной регион присоединился к празднованию всероссийского дня самбо. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В этом году спортивный праздник прошел в СОК «Флагман» г. Корсакова. В мероприятии приняли участие более 150 человек. В его рамках были проведены чемпионат и первенство Сахалинской области. На ковер вышли спортсмены из Александровск-Сахалинского, Анивы, Корсакова, Ноглик, Тымовска, Холмска и Южно-Сахалинска.
На соревнованиях присутствовали почетные гости. Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков пожелал судьям поменьше спорных моментов, а самбистам показать чистые и зрелищные поединки, а также избежать серьезных травм.
Однако спортивное самбо, да еще и боевое, которое продемонстрировали спортсмены, не всегда обходится без травм. Поэтому врачи скорой помощи были готовы оказать первую неотложную помощь. К счастью, в этот раз работы у медиков было немного.
- Всероссийский день самбо всегда ждут спортсмены и тренеры. Для Сахалина самбо - это знаковый вид спорта. Именно в Александровске-Сахалинском, родился основатель самбо Василий Ощепков, - говорит главный судья соревнований Андрей Подгорный.
Холмск на всероссийском дне самбо представляли 16 спортсменов. По словам старшего тренера сборной города Алексея Антонова, его самбисты приехали в Корсаков только за победой.
- Все ребята сильные приехали, поэтому борьба покажет. Холмск, как правило, представляют два клуба – «Отвага» и «Витязь» из Костромского, - сообщил Алексей Антонов. – У нас в Холмске не только тяжелой атлетикой занимаются, но и самбо. С 1983 года развивается самбо. Много вышло мастеров спорта и кандидатов. Был, конечно, какой-то спад, но вот последние лет пять у нас хорошие спортсмены. Мы на соревнования стали выезжать.
В итоге юные самбисты порадовали своего наставника успешным выступлением. На счету холмчан 8 медалей разного колибра.
Чемпиону области по дзюдо, победителю соревнований дальневосточного уровня Александру Деревянко 17 лет. Самбо и дзюдо он занимается с шестого класса. В этот раз спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг, где занял второе место
- Тяжело было. С каждым годом все тяжелее и тяжелее. Соперники тренируются, растут. Но я хочу идти все выше и выше. Хочется больших высот. Для этого нужно тренироваться, - считает Александр Деревянко.
Упорно тренироваться нужно и всем остальным островным самбистам. Впереди их ждут престижные турниры. В том числе, чемпионат и первенство ДФО.
А в следующем году будет отмечаться 80-летие самбо в России. Подготовка к этой знаменательной дате уже началась. На Сахалин будут приглашены известные почетные гости, пройдут семинары для тренеров и судей, и, конечно же, соревнования для спортсменов.
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