Сахалинская сборная по лыжным гонкам открыла соревновательный сезон
В Вершине Теи начался первый этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В стартовый день спортсмены соревновались классическим стилем на дистанциях 5 и 10 километров. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, наши спортсмены показали хорошую готовность для первого старта, расположившись в первой части протокола. Лучшей оказалась Анастасия Власова с седьмым временем.
Островная сборная проводит уже второй снежный сбор. До этого часть спортсменов «вкатывалась» в Тюмени, Ергаках и Семинском перевале, где были хорошие снежные условия уже во второй половине октября. Две недели назад наши спортсмены собрались в лыжном центре в Хакассии вместе с 500 сильнейших лыжников России, чтобы принять участие в первых официальных стартах нового сезона.
- Было тяжело, но седьмой результат порадовал. Это первый старт в сезоне - никогда не знаешь, на что готов, пока не начнутся реальные гонки, - поделилась Анастасия Власова. - Трасса в Вершине Теи отличается длинными затяжными подъемами и спусками, и особенной погодой.
Спортсмены отмечают, что не всегда выпадает шанс соревноваться в Хакасии при хороших условиях. Нередко из-за низких утренних температур старты переносятся на несколько часов.
- Обычно в это время года метели сменяется морозами и наоборот, - сетует спортсменка. - На гонке шел снег, температура -9 и влажность около 80%. Очень даже повезло с погодой, посмотрим, что будет дальше.
В женской гонке победила представительница Архангельской области Светлана Николаева со временем 15:25. Анастасия Власова пробежала пять километров за 15:45 и заняла седьмое место. Марина Черноусова показала 15:54 и тринадцатый результат. Виктория Калинина – 24-я со временем 16:05.
В мужской гонке первое место занял представитель республики Коми Станислав Волженцев - 25:45. Яков Леманов показал лучшее время среди сахалинских спортсменов - 27:25 и 26-е место.
Яков остался доволен выступлением, и постарается сконцентрироваться на следующих дистанционных гонках, пропуская один лыжный спринт. Спортсмен отметил, что при достаточно сложных условиях его лыжи работали нормально, удалось подобрать мазь.
Владимир Каркин и Алексей Черноусов разместились в 16 и 20 секундах от лидера сборной и заняли 36 и 38 места, соответственно.
Андрей Власов и Иван Гуляев пропустили дистанционную гонку чтобы сконцентрироваться на лыжном спринте - эти соревнования в свободном стиле пройдут сегодня, а классическим - послезавтра.
- Очень хорошо прошли последние сборы - самое главное без сбоев и болезней, - рассказал Андрей Власов. - Сейчас состояние рабочее, но скорее всего не идеальное. Сезон еще впереди.
Турнир завершится в пятницу гонками свободным стилем на 10 и 15 километров. Сборная Сахалинской области задержится в Хакасии до 3 декабря, чтобы принять участие в первом этапе Кубка России.
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