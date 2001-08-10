Турнир «Жемчужный променад» по танцевальному спорту состоялся в Южно-Сахалинске

В центре народной культуры «Радуга» г. Южно-Сахалинска собралось около 300 сильнейших танцоров острова. Спортсмены прибыли из Анивы, Холмска, Корсакова, Долинска и Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, оценивали мастерство ребят судьи всероссийской категории в трех соревновательных программах: европейской, латинской и двоеборье (смешанная программа).

- Соревнования проводятся уже седьмой год, в этот раз этот турнир стал первым в новом сезоне. Заметно, что с каждым годом уровень спортсменов растет, для некоторых ребят это вообще первые соревнования, кто-то совсем недавно встал в пары, а кто-то просто оттачивает свои силы перед предстоящими крупными всероссийскими соревнованиями, - отметил руководитель региональной федерации танцевального спорта Евгений Никитин. – Не могу не отметить, что в этом году на паркет вышли новые участники в хобби-классе из Долинска. Совсем недавно там появился тренер, который занимается со спортсменами, и делает это весьма неплохо.

Соревновательный день был разделен на три отделения. Первыми на паркет вышли самые юные танцоры области в категории Юниоры-1 (открытый класс), Дети-2, Юниоры-2. Также с показательными выступлениями на паркет вышли Ярослав Шеренков и Мария Никитина.

- Сегодня мы единственные в своей возрастной категории «Молодежь», поэтому идем вне зачета. Это тот возраст, когда ребята заканчивают школу, и не все решают продолжить свою танцевальную карьеру, - отметил Ярослав. - В следующем году мы переходим во взрослую категорию, и там нам есть с кем соревноваться. Уже сейчас чувствуем азарт в душе, и желание выступать наравне с сильнейшими танцорами не только Сахалина, но и России.

Другая танцевальная пара Дарья Процевская и Матвей Глухов стоят в паре всего три месяца. Так случилось, что с прежними партнерами пришлось расстаться. Теперь они поддерживают друг друга как в танцах, так и в повседневной жизни. Сегодня ребята выступают европейской программе: медленный и венский вальсы, танго, медленный фокстрот, квикстеп.

- Мы танцуем вместе с начала сезона и это наш первый турнир в таком составе. Для первого раза очень не плохо, - отметили спортсмены. – В финале выступало 5 сильнейших пар, и нам удалось стать первыми.

В скором времени ребята отправятся на международные соревнования в Москву, где будут представлять островной регион.