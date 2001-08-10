Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2017
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09:37, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Двум сахалинцам присвоено звание мастера спорта России

Министр спорта Российской Федерации П. А. Колобков подписал приказ «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» шахматистке Дарье Хохловой и штангисту Герману Ширенко.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, согласно этому приказу, на Сахалине стало на двух мастеров больше. Ранее в 2017 году такое звание получили сахалинцы Сергей Сторожук и Анастасия Корчагина (тяжелая атлетика), Егор Усов (тхэквондо), Мурат Буклов (самбо), Александр Воронов, Софья Матвеева, Дмитрий Пышкин (горные лыжи), Дарья Шацких (лыжные гонки), Руслан Ким (дзюдо).

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