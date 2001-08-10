Команда СОШ Углезаводска победила на областном этапе проекта «Мини-футбол в школу»

В Холмске состоялся областной этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Путевку на дальневосточные состязания оспаривали юноши 12-13 лет из школ Корсакова, Ноглик, Поронайска, Тымовска, Углезаводска, Холмска и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Пять побед при одном поражении принесли первое место футболистам из СОШ Углезаводска. Они больше всех забили (35 мячей) и меньше всех пропустили (12).

Единственный матч золотые медалисты проиграли ребятам из Поронайска, которые в итоге даже не попали в тройку призеров.

По 12 очков набрали команда СОШ № 1 Тымовска и СОШ № 22 Южно-Сахалинска. По результатам очного поединка второе место заняли тымовчане, а футболисты из островной столицы замкнули тройку призеров.

Итоги турнира: