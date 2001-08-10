Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2017
Сегодня 17:07
59,46|69,82|62,45
УМВД разыскивается Эрлих Роман Олегович
12:04, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Команда СОШ Углезаводска победила на областном этапе проекта «Мини-футбол в школу»

Команда СОШ Углезаводска победила на областном этапе проекта «Мини-футбол в школу»

В Холмске состоялся областной этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Путевку на дальневосточные состязания оспаривали юноши 12-13 лет из школ Корсакова, Ноглик, Поронайска, Тымовска, Углезаводска, Холмска и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Пять побед при одном поражении принесли первое место футболистам из СОШ Углезаводска. Они больше всех забили (35 мячей) и меньше всех пропустили (12).

Единственный матч золотые медалисты проиграли ребятам из Поронайска, которые в итоге даже не попали в тройку призеров.

По 12 очков набрали команда СОШ № 1 Тымовска и СОШ № 22 Южно-Сахалинска. По результатам очного поединка второе место заняли тымовчане, а футболисты из островной столицы замкнули тройку призеров.

Итоги турнира:

  1. СОШ (с. Углезаводск) – 15 очков.
  2. СОШ № 1 (пгт. Тымовское) – 12 очков.
  3. СОШ № 22 (Южно-Сахалинск) – 12 очков.
  4. СОШ (Поронайск) – 9 очков.
  5. СОШ № 1 (Корсаков) – 6 очков.
  6. СОШ № 1 (Холмск) – 6 очков.
  7. Гимназия (Ноглики) – 3 очка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?