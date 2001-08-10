В Аниве пройдет первенство по бочче среди людей с ограниченными возможностями

23 ноября в 11.00 на территории детской юношеской спортивной школе Анивы (г. Анива, ул. Калинина, 81а) пройдет открытое первенство по бочче среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные Острова», в нем примут участие 9 команд из Корсакова, Невельска, Долинска, Поронайска, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска.

Первенство проходит в целях пропаганды здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечения к занятиям физической культурой и спортом и популяризации и развития бочче в Сахалинской области.

Организаторами соревнований выступают МБУ ДО «ДЮСШ г. Анива», отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального образования «Анивский городской округ» и Региональный фонд «Родные Острова».

Программа проведения соревнований:

10.00 – 10.30 час. – подача заявок;

10.30 – 10.50 час. – жеребьевка команд;

10.50 – 11.00 час. – подготовка к играм;

11.00 час. – открытие соревнований;

11.10 час. – начало игр.

Победитель определяется по правилам паралимпийской бочче.