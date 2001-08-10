«Сахалин» сыграет с «Динамо» в Южно-Сахалинске

24 ноября в областном центре «Сахалин» сыграет с «Динамо» (Москва), являющимся одним и самых титулованных клубов страны. Игра в ДС «Кристалл» начнется в 19:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК Сахалин.

«Динамо» ведет свою историю с 1926 года. В 1940 году оно впервые приняло участие в чемпионате СССР и заняло первое место во второй группе. После Великой Отечественной войны бело-голубые вышли на лидирующие позиции в советском волейболе. В первое послевоенное десятилетие на счету команды были пять чемпионских титула и три Кубка СССР.

В 1961 году «Динамо» добилось первого крупного успеха на европейской арене. В ее активе – Кубок европейских чемпионов. В дальнейшем команда завоевала его еще десять раз.

В 1982 году «Динамо» последний раз в своей истории стало чемпионом СССР. Можно сказать, что это была «лебединая песня» команды в советский период. В 1989 году она выбыла в первую лигу, где выступала три сезона, а в 1992 году временно прекратила своё существование.

«Динамо» было воссоздано в 2004 году на базе клуба «Луч-МГСУ». В сезоне 2004-2005 года дебютант не только стал серебряным призером суперлиги, но и финалистом Кубка России. После у команды было пять золотых медалей чемпионов суперлиги, а еще восемь раз она занимала второе место.

Главные достижения «Динамо»:

- 14-кратный чемпион СССР, 7-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата СССР;

- 4-кратный обладатель Кубка СССР;

- 5-кратный чемпион России, 8-кратный серебряный призёр чемпионата России.

- 3-кратный обладатель Кубка России;

- 6-кратный финалист Кубка России;

- 3-кратный бронзовый призёр Кубка России;

- Обладатель Суперкубка России;

- 11-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов;

- Финалист Кубка обладателей Кубков;

- Финалист Кубка топ-команд;

- Серебряный призер Top Volley International.

В сезоне 2016-2017 года «Динамо» второй год подряд завоевало золотые медали Суперлиги. В межсезонье команду покинули доигровщицы Анастасия Бавыкина («Протон»), Анастасия Маркова и Бетания де ла Крус, центральная блокирующая Майя Поляк (завершила карьеру), либеро Анна Малова (приостановила карьеру), связующая Екатерина Панкова («Заречье-Одинцово»).

На смену им были приглашены центральная блокирующая Елена Гендель («Динамо» Краснодар), либеро Дарья Талышева («Протон»), доигровщица Анна Макарова («Протон»), диагональные Дарья Столярова («Динамо-Казань») и Анна Лазарева («Енисей»), связующая Марина Бабешина («Уралочка-НТМК»).

Главными звездами команды являются Наталия Гончарова (трехкратная чемпионка страны, трехкратная обладательница Кубка России, лучшая волейболистка России сезонов 2014/15, 2015/16, 2016/17, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы), Ирина Фетисова (двукратная чемпионка России, обладательница Кубка Вызова, Суперкубка России, чемпионка Европы, участница ОИ-2016), Марина Бабешина (трехкратная чемпионка России, серебряный призер олимпийских игр, чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата Европы), Яна Щербань (двукратный чемпионка страны, обладательница Кубка Вызова, Суперкубка России, участница ОИ-2016, бронзовый призер Всемирной Универсиады), Вера Ветрова (трехкратная чемпионка России, чемпионка мира).

Сезон 2017-2018 года «Динамо» начало с победы в Суперкубке страны. Затем оно сенсационно выбыло из Кубка России, а в чемпионате Суперлиги одержало пять побед в шести матчах и занимает третью строчку турнирной таблицы. Единственное поражение команда потерпела в Красноярске от местного «Енисея».

История соперничества «Сахалина» и «Динамо» насчитывает четыре матча. В каждом из них победу праздновали волейболистки из Москвы. Сначала они взяли верх в двух играх предварительного этапа, а затем дважды победили в четвертьфинале плей-офф.

Все матчи «Сахалина» и «Динамо» в Суперлиге:

10.10.2016. «Сахалин» - «Динамо» (Москва) - 0:3 (13:25, 18:25, 19:25).

18.12.2016. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:9).

06.03.2017. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13).

07.03.2017. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).