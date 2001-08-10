«Сахалин» сыграет с «Динамо» в Южно-Сахалинске
24 ноября в областном центре «Сахалин» сыграет с «Динамо» (Москва), являющимся одним и самых титулованных клубов страны. Игра в ДС «Кристалл» начнется в 19:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК Сахалин.
«Динамо» ведет свою историю с 1926 года. В 1940 году оно впервые приняло участие в чемпионате СССР и заняло первое место во второй группе. После Великой Отечественной войны бело-голубые вышли на лидирующие позиции в советском волейболе. В первое послевоенное десятилетие на счету команды были пять чемпионских титула и три Кубка СССР.
В 1961 году «Динамо» добилось первого крупного успеха на европейской арене. В ее активе – Кубок европейских чемпионов. В дальнейшем команда завоевала его еще десять раз.
В 1982 году «Динамо» последний раз в своей истории стало чемпионом СССР. Можно сказать, что это была «лебединая песня» команды в советский период. В 1989 году она выбыла в первую лигу, где выступала три сезона, а в 1992 году временно прекратила своё существование.
«Динамо» было воссоздано в 2004 году на базе клуба «Луч-МГСУ». В сезоне 2004-2005 года дебютант не только стал серебряным призером суперлиги, но и финалистом Кубка России. После у команды было пять золотых медалей чемпионов суперлиги, а еще восемь раз она занимала второе место.
Главные достижения «Динамо»:
- 14-кратный чемпион СССР, 7-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата СССР;
- 4-кратный обладатель Кубка СССР;
- 5-кратный чемпион России, 8-кратный серебряный призёр чемпионата России.
- 3-кратный обладатель Кубка России;
- 6-кратный финалист Кубка России;
- 3-кратный бронзовый призёр Кубка России;
- Обладатель Суперкубка России;
- 11-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов;
- Финалист Кубка обладателей Кубков;
- Финалист Кубка топ-команд;
- Серебряный призер Top Volley International.
В сезоне 2016-2017 года «Динамо» второй год подряд завоевало золотые медали Суперлиги. В межсезонье команду покинули доигровщицы Анастасия Бавыкина («Протон»), Анастасия Маркова и Бетания де ла Крус, центральная блокирующая Майя Поляк (завершила карьеру), либеро Анна Малова (приостановила карьеру), связующая Екатерина Панкова («Заречье-Одинцово»).
На смену им были приглашены центральная блокирующая Елена Гендель («Динамо» Краснодар), либеро Дарья Талышева («Протон»), доигровщица Анна Макарова («Протон»), диагональные Дарья Столярова («Динамо-Казань») и Анна Лазарева («Енисей»), связующая Марина Бабешина («Уралочка-НТМК»).
Главными звездами команды являются Наталия Гончарова (трехкратная чемпионка страны, трехкратная обладательница Кубка России, лучшая волейболистка России сезонов 2014/15, 2015/16, 2016/17, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы), Ирина Фетисова (двукратная чемпионка России, обладательница Кубка Вызова, Суперкубка России, чемпионка Европы, участница ОИ-2016), Марина Бабешина (трехкратная чемпионка России, серебряный призер олимпийских игр, чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата Европы), Яна Щербань (двукратный чемпионка страны, обладательница Кубка Вызова, Суперкубка России, участница ОИ-2016, бронзовый призер Всемирной Универсиады), Вера Ветрова (трехкратная чемпионка России, чемпионка мира).
Сезон 2017-2018 года «Динамо» начало с победы в Суперкубке страны. Затем оно сенсационно выбыло из Кубка России, а в чемпионате Суперлиги одержало пять побед в шести матчах и занимает третью строчку турнирной таблицы. Единственное поражение команда потерпела в Красноярске от местного «Енисея».
История соперничества «Сахалина» и «Динамо» насчитывает четыре матча. В каждом из них победу праздновали волейболистки из Москвы. Сначала они взяли верх в двух играх предварительного этапа, а затем дважды победили в четвертьфинале плей-офф.
Все матчи «Сахалина» и «Динамо» в Суперлиге:
10.10.2016. «Сахалин» - «Динамо» (Москва) - 0:3 (13:25, 18:25, 19:25).
18.12.2016. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:9).
06.03.2017. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13).
07.03.2017. «Динамо» (Москва) – «Сахалин» - 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
11:58 Сегодня Сергею Подоляну предложено вернуться на должность заместителя губернатора Сахалинской области
10:59 Сегодня Областные власти укрепят сотрудничество с компанией «Шлюмберже»
10:33 Сегодня Женская команда по волейболу выступила на чемпионате в Краснодаре
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?