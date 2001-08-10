На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске стартовала продажа ски-пассов

Билетные кассы южно-сахалинского «Горного воздуха» открылись сегодня в 11:00. Сахалинцы, узнав о продаже ски-пассов с 30% скидкой, пришли еще до открытия. Сегодня было продано более 30 сезонных абонементов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре комплекса.

Александр Козлов третий сезон стоит на горных лыжах. В этом году планирует опробовать сноуборд и поставить на него всю семью.

- Уже второй год подряд покупаем на распродаже сезонные ски-пассы. Очень хорошо, что делают разные тарифы, - сказал Александр.

Напомним, ски-пассы с 30% скидкой можно приобрести с 23 по 30 ноября включительно. В этот период кассы СТК будут работать с 11:00 до 20:00. Осуществляется как наличный, так и безналичный расчет. Стоимость абонемента составляет 25 тысяч рублей. С 1 декабря стоимость ски-пасса составит 36 тысяч рублей.

- В новом сезоне сахалинцев ждет много мероприятий. Мы начинаем с 23 декабря. Подготовили конкурсы и подарки от наших партнеров. 2 января массовым спуском Дедов Морозов начнётся декада спорта, - рассказывает начальник отдела продаж «Горного воздуха» Наталья Пахолкова.

В этом году принято решение об отказе от онлайн-продаж сезонных ски-пассов со скидками, чтобы преимущество получили в основном жители Сахалинской области. Пользователи сезонных ски-пассов получат неограниченное количество проходов через турникет в сутки, но интервал прохода будет три минуты.