В Южно-Сахалинске пройдет дальневосточный фестиваль зимних видов спорта
С 21 по 24 декабря в областном центре пройдет фестиваль зимних видов спорта. Организатором соревнований выступает Сахалинский государственный университет, при поддержке министерства образования и науки РФ.
Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ, в соревнованиях фестиваля принимают участие сборные команды, сформированные организациями средне-профессионального и высшего образования дальневосточного федерального округа.
Фестиваль пройдет в 2 этапа: I этап - региональный – с 30.11.2017 по15.12.2017 года и включает в себя товарищеские матчи, мастер-классы по зимним видам спорта в городах Сахалинской области. II этап – дальневосточный – с 21.12.2017 по 24.12.2017 года. Он включает в себя соревнования по следующим видам спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт (слалом-гигант).
Соревнования по видам спорта, включенным в программу фестиваля, проводятся по действующим правилам соревнований, утвержденным министерством спорта Российской Федерации.
Заявка на участие в фестивале составляется по соответствующей форме и направляется в оригинальном виде в оргкомитет фестиваля (693008 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33, оф. 25). Срок предоставления заявки на участие в Фестивале - до 5 декабря 2017 г. Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. Вместе с заявкой на электронную почту в рабочую группу направляется следующий пакет документов: копия паспорта каждого члена делегации (для бронирования гостиницы), копия полиса медицинского страхования.
Фестиваль проходит при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций на 2017 году.
Дополнительная информация о проведении фестиваля: 8 (4242) 45-23-10, 8 (962) 580-54-77 (Егор Александров, СахГУ).
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