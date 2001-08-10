Чиновники разыграют «Кубок губернатора» в Поронайске

25 ноября 2017 года в Поронайске состоится заключительный этап 21 спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора» - 2017 года. Последним испытанием для чиновников станет волейбол. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Традиционно спартакиада проводится в областном центре, и впервые было принято решение провести этап спартакиады за его пределами, в Поронайске - отметили в министерстве спорта и молодежной политики.

- Для нас это большая честь и очень приятно, что соревнования решили провести у нас. К тому же, команда поронайских чиновников является действующим чемпионом прошлогодних соревнований по волейболу. А последние три года становились серебряными призерами всей спартакиады. В этом году надеемся стать чемпионами, - отметил начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета Вадим Таксанов. – Приглашаем всех жителей Поронайска на турнир.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Авангард», (ул. 2-я Восточная 27-А), начало в 10.45 часов.

По итогам прошедших этапов в тройку лидеров входят команды Анивы, Правительства области и Южно-Сахалинска. Заключительный этап может кардинально изменить положение в турнирной таблице.