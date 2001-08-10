В областном центре трудовые коллективы завершили сдачу нормативов ГТО

Стадион «Спартак» в Южно-Сахалинске и школа зимних видов спорта в последний раз приняли нормативы комплекса ГТО у трудовых коллективов области. Теперь специалисты центра тестирования готовятся к зимнему периоду. В этот раз сахалинцы метали гранату, растягивались и прыгали, тягали гири и стреляли из пневматического оружия. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Метать гранату очень сложно. Здесь главное, как оказалось, техника. Я никак не могу выполнить этот норматив. Поговорил со специалистами центра тестирования, они подсказали на что сделать упор при тренировках. Теперь буду заниматься. Впереди целый сезон, - рассказывает Артем Иванов.

Специалисты центров тестирования отмечают, что сахалинцы до сих пор записываются, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО. Активность растет.

- Очень много хотят прийти и присоединиться к комплексу. Интересно, что многие готовы прийти на следующий год и заново начать выполнять нормативы ГТО, чтобы получить именно золотой знак, - отмечают в региональном центре тестирования «Спартак».