Подведены итоги первенства по бочче среди людей с ограниченными возможностями

45 спортсменов боролись за кубки открытого первенства по бочче среди людей с ограниченными возможностями в Аниве. Мероприятие проходило в канун международного дня инвалидов и собрало 9 команд из Корсакова, Невельска, Долинска, Поронайска, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Андрей Рачук, заместитель председателя корсаковского общества инвалидов делится, почему бочче становится все популярнее на острове:

- Игра интересная. Завлекла азартом и соперничеством. Хочется, чтобы было больше таких соревнований. Для людей с ограниченными возможностями это хороший повод показать свои навыки.

Команды по очереди бросают мячи, чтобы расстояние от стартового – белого – было минимальным. В игре важна не только сила удара, но и меткость, точность, тактика. Организаторами соревнований выступили МБУ ДО «ДЮСШ г. Анива», отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального образования «Анивский городской округ» и региональный фонд «Родные острова»:

- Вид спорта включен в паралимпийскую программу. Он интересный и он доступен для всех категорий людей с физическими ограничениями. Это и инвалиды-опорники и инвалиды детства, колясочники, - отмечает Валентина Хуторная, председатель анивской общественной организации инвалидов. - В прошлом году мы выиграли грант министерства спорта Сахалинской области по популяризации бочче. В 2017 году стало больше участников, поэтому привлекли партнеров – благотворителей. Это региональный фонд «Родные острова».

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан, в свою очередь, добавляет, что в сентябре Острова стали партнерами Сахалинской спартакиады инвалидов. И победителям тогда вручили наборы для игры в бочче. И уже спустя несколько месяцев еще одни состязания собирают спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из семи муниципалитетов:

- Мы можем судить о популярности вида спорта по количеству обращений к нам от подопечных. С уверенностью можем сказать, что бочче с каждым месяцем становится все популярнее и популярнее. И это здорово. Спорт развивается. Уверен, что совсем скоро наши спортсмены смогут достойно представлять регион на дальневосточных и всероссийских соревнованиях.

Анивчане стали абсолютными победителями открытого районного турнира. 2 команды из городского округа взяли золото и серебро. Бронза у команды из Корсакова.