Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне

Ратраки Prinoth NEW Bison ХW заработают в новом горнолыжном сезоне. Их закупили осенью. Представитель поставщика из Самары завершил сборку и пусконаладку сложных машин, и теперь они присоединяются к тем восьми ратракам, что были поставлены на комплекс ранее. Техническое обслуживание проведено и в их отношении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса «Горный воздух».

Снеугоплотнительные машины Prinoth NEW Bison ХW – ратраки нового поколения. Они предназначены для прокладывания лыжных и горнолыжных трасс любой сложности. Ратрак впечатляет снаружи и прекрасно выглядит изнутри. Он эксперт по созданию сноупарков, обладает хорошей маневренностью и грузоподъемностью. Благодаря им снегоуплотняющая машина великолепно конструирует сложные вылеты и повороты. Использование специального оборудования легкодоступно благодаря наличию джойстика в системе управления: все важные части дополнительного оборудования могут контролироваться одновременно и одной рукой. Просторная кабина обеспечивает оператору идеальные условия работы и максимум комфорта. Мощный двигатель CATERPILLAR в сочетании с наиболее правильной центровкой машины гарантирует оператору великолепное и безопасное управление на наиболее экстремальных по своей сложности снежных территориях. Эта снегоуплотняющая машина всегда готова к использованию в любой ситуации и в любом месте.

В прошлом году «Горный воздух» получил два новых японских ратрака OHARA по соглашению между Сахалинской областью и Хоккайдо. При этом одна из парка спецмашин комплекса была передана в Шахтерск, а еще одну к новому сезону 2017-2018 передали в Анивский район, в том числе для подготовки лыжных трасс для марафонов в Троицком. Таким образом, у «Горного воздуха» сегодня 10 ратраков, что достаточно для полноценной работы.