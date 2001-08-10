В Невельском районе пройдут мастер-классы по настольному теннису

Сахалинские спортсмены проведут мастер-классы по настольному теннису для невельских ребятишек. Мастер-классы пройдут 28 ноября в 15.00 в селе Ясноморское и в 17.00 в селе Колхозное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные Острова».

Проведут тренировки для всех желающих Геннадий Кан, президент сахалинской областной федерации настольного тенниса и подающий надежды юный спортсмен Антон Сон.

Мастер классы проходят в рамках международной акции «Щедрый Вторник». Мероприятия акции направлены на продвижение добрых дел.

Осенью в фонд обратились руководители домов культуры сёл с просьбой приобрести столы для настольного тенниса, чтобы местные жители, в том числе дети и подростки, могли играть. Своих стационарных спортивных сооружений в сёлах нет. Команда «Родных Островов» приняла решение не просто закупить спортивный инвентарь, но и провести мастер-класс, чтобы заинтересовать спортом как можно большее количество ребятишек.

1 сентября теннисный стол и сопутствующий инвентарь уже был закуплен в среднюю школу села Шебунино в рамках акции «Собери ребенка в школу».