Сахалинские легкоатлеты завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Старты надежд» среди юношей и девушек до 16 лет в помещении прошли в Хабаровске в минувшие выходные.
Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, более 400 лучших легкоатлетов из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Республики Якутия, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской области в течение двух дней боролись за медали традиционных всероссийских соревнований. Островной регион представляло 33 спортсмена.
В самой юной категории до 12 лет Илья Данилюк из Южно-Сахалинска завоевал золотые медали на дистанциях 60 м и 200 м. На этих же дистанциях еще один представитель областного центра Владислав Фадеев завоевал бронзовую медаль (60 м) и серебро (200 м). На дистанции 600 метров первым стал Кирилл Колюка из Корсакова, вторым Егор Звягинцев из Южно-Сахалинска. Среди девочек на 600 метров серебряная медаль досталась Анастасии Запольской из областного центра.
При этом сахалинская команда легкоатлетов завоевала серебро в смешанной эстафете 4*100м (Алиса Михневич, Анастасия Запольская, Владислав Фадеев, Илья Данилюк).
Среди юношей и девушек до 14 лет особо отличилась Виолетта Крышина. Воспитанница областной школы летних видов спорта стала первой на 60-метровке с барьерами, а на 60 м без барьеров стала второй. Ее результат 7,9 секунд, позволил девушке выполнить норматив первого спортивного разряда.
Анастасия Андреева из Южно-Сахалинска прыгнула в длину на 5,10 метров, чем обеспечила себе вторую строчку итогового протокола. Еще одна южносахалинка Валентина Перелыгина завоевала серебро на дистанции 600 м, а Никита Ким из Холмска стал вторым на 200 м. В беге с барьерами на 60 метров бронза досталась Святославу Сайко (Южно-Сахалинск).
В этой возрастной группе, до 14 лет, команда островного региона стала первой в смешанной эстафете 4*200 м (Виолетта Крышина, Валентина Перелыгина, Никита Ким, Илья Трещин).
Среди спортсменов до 16 лет Анатолий Ерофеенко из Поронайска выполнил норматив первого спортивного разряда на дистанции 60 м (7,0 сек).
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