На Сахалине за звание чемпионов поборются 15 баскетбольных команд

В областном центре 15 команд вышли на старт чемпионата Сахалинской баскетбольной лиги. За год соревнования проходят уже в одиннадцатый раз. В отличие от прошлых лет, когда команды были разделены на первую и вторую группу, сейчас все играют в одном турнире. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

- По предложению команд мы решили провести общий турнир. Он пройдет в два этапа. На первом этапе участники разделены на две подгруппы. По итогам однокругового турнира восемь сильнейших команд (по четыре из каждой подгруппы) продолжат борьбу за награды в плей-офф, остальные сыграют в круг за 9-15 место. Игры плей-офф пройдут из двух матчей. Первая команда подгруппы «А» выходит на четвертую команду подгруппы «Б», вторая из «А» - на третью из «Б» и т.д., - рассказал председатель Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев.

На сегодняшний день участники провели по три-четыре матча. Причем, баскетбольные баталии можно было увидеть не только в островной столице, но и в Долинске. А по словам организаторов, на втором этапе они планируют несколько матчей провести в Углегорске.

В подгруппе «А» лидируют «Сахалинские медведи», «Опыт» (серебряный призер 2017 года), «Холмск» и «Финвал» из Углегорска.

«Сахалинские медведи» - команда СахГУ, за которую также выступают воспитанники ДЮСШ игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска. Лидерами являются Сергей Прилепко и Илья Ковалев.

В «Опыте» игра строится вокруг Артема Прощенко и Сергея Галкина. Эта команда перешагнула рубеж в 100 очков, разгромив «Восток» (105:54).

«Финвал», который каждую неделю приезжает в Южно-Сахалинск на игры, усилили воспитанники углегорского баскетбола Денис Громов и Антон Лазарев.

В подгруппе «Б» сразу три команды набрали по 8 очков в 4 матчах. Без поражений идут «Олимпия», «Nika» (чемпион 2017 года) и «Долинск» (бронзовый призер 2017 года). На четвертом «выходящем» месте – ДВГУПС.

В этой подгруппе тоже хватает ярких личностей. Так, Сергей Шмыголь («Nika») в одном из матчей забросил 13 трехочковых. В «Олимпии» блистают Василий Воронич и Евгений Трахачев. В «Долинске» солируют Валентин Марченко и Константин Гулюшев.

Ближайшая из игр пройдет 29 ноября в 19:30 в спортивном зале ДЮСШ ИВС (ул. Пограничная, 49). На площадку выйдут «Медведи» и «Феникс». Два матча запланированы на субботу:

13:00. «Финвал» - «Восток».

16:30. ДЮСШ ИВС – «Альфа».

В воскресенье болельщиков ждут четыре игры:

12:00. «Финвал» - «Опыт».

13:30. «Ветеран» - «Авангард».

15:00. «Холмск» - «Сахалинские медведи».

16:30. «Олимпия» - «Долинск».