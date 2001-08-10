Сахалинские легкоатлеты проведут учебно-тренировочные сборы в Кисловодске
Сборная Сахалинской области по легкой атлетике под руководством тренера Романа Трубецкого проходит УТС (учебно-тренировочные сборы) в городе Кисловодск. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
На тренировочной базе, находящейся на высоте 900 метров над уровнем моря, к очередным стартам готовятся Карина Глебова, Ильяс Нургалиев, Родион Фоменко, Даниил Нетяго, Егор Елохин, Павел Грищенко, Александра Толстихина, Светлана Кузьмина, Кристина Титаева.
В скором времени спортсменам предстоит защищать честь островного региона на первенстве Дальнего Востока по легкой атлетике, а затем на первенстве России.
- Первые несколько дней процесс будут проходить во втягивающем режиме, с 1 тренировкой или 25-30 км прогулкой в горах. Затем перейдем в 2-х и 3-х разовую тренировку. Утренняя (на рассвете) будет представлять из себя растяжку-йогу, затем до обеда будет проходить основная тренировка, и вечером, не позднее 16.00 часов включаем вечернюю восстановительную тренировку, - отметил тренер команды Роман Трубецкой.
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