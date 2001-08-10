Штангисты Сахалина проявили себя на турнире в Холмске

Штангисты областного центра завоевали пять золотых медалей на открытом турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера Николая Мамыкина. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, соревнования прошли в Холмске, и объединили порядка пятидесяти спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет. Юные штангисты приехали на турнир из Южно-Сахалинска, Поронайска и Холмска.

– Соревнования проводились в личном зачете. Турнир среди спортсменов возраста 9-17 лет мы проводим во второй раз, и в следующем году планируем сделать его традиционным. До этого времени соревнования по тяжелой атлетике среди детей на областном уровне официально не проводились. Но мы видим, что подрастает новое поколение штангистов, и должны сделать так, чтобы интерес у ребят не пропал, – рассказывает тренер южно-сахалинской команды Олег Васильев.

Команда областного центра была представлена воспитанниками отделения тяжелой атлетики дворца спорта «Кристалл». В результате двухдневных состязаний спортсмены Южно-Сахалинска завоевали пять золотых медалей. Так, самый младший представитель команды – одиннадцатилетний Рафаэль Зайнулин – занял первое место в весовой категории 38 кг. Леонид Захаров стал первым в весе 50 кг. Дмитрий Ляшун в категории 56 кг успешно выполнил упражнения в рывке и толчке, обеспечив себе золотую медаль. Павел Сон и Владимир Болмотов также стали золотыми призерами, отлично выступив в весовых категориях 77 и 94 кг соответственно.

Совсем скоро штангистам областного центра вновь предстоит проверить свои силы. Календарный год спортсмены закроют традиционным турниром «Новогодние призы», который пройдет 30 декабря в «Кристалле». Эти соревнования объединят не только юных тяжелоатлетов. Вне зачета здесь выступят и взрослые спортсмены, которые занимаются кросс-фитом и силовыми тренировками в спортивных залах Южно-Сахалинска.

– Планируем, что выступление более опытных взрослых спортсменов станет для наших ребят отличным стимулом к достижению высоких результатов и продолжению занятий штангой, – отметил Олег Васильев.