В Корсакове за победные медали поборолись кендоисты

В корсаковском спортивном комплексе «Флагман» состоялись региональные соревнования по кендо «Золотая Гарда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

- Эти соревнования проводились впервые и руководством сахалинской федерации принято решение сделать их традиционными, и проводить ежегодно в ноябре, - отметил президент ассоциации кендо Сахалина Вадим Полицинский.

Соревнования стали заключительными в этом году, и направлены на повышение уровня мастерства спортсменов и квалификации спортивных судей. По результатам соревнований спортсменам будут присвоены спортивные разряды, а судьям квалификационные категории.

Спортсмены соревновались только в личном зачете в трех возрастных категориях: мальчики/девочки 7-10 лет, юниоры 15-17 лет и юниорки 15-17лет.

По итогам соревнования победителями стали:

Категория дети 7-10 лет

1 место Анистратов Денис

2 место Усачев Кирилл

3 место Медведева Ярослава и Михалев Дмитрий

Категория юниорки 15-17 лет

1 место Лиходиенко София

2 место Ян Наталья

3 место Шакарова Эльмира и Ким Юми

Категория юниоры 15-17 лет

1 место Клюев Леон

2 место Ким Ман Ок

3 место Шевелев Алексей и Хван Даниил

Также организаторы присудили специальные призы. В номинации «Самый техничный удар «мэн-ари» был отмечен Самойлов Руслан, а обладателем номинации за «Самый техничный удар «котэ-ари» стал Хван Даниил.