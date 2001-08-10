В Корсакове за победные медали поборолись кендоисты
В корсаковском спортивном комплексе «Флагман» состоялись региональные соревнования по кендо «Золотая Гарда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
- Эти соревнования проводились впервые и руководством сахалинской федерации принято решение сделать их традиционными, и проводить ежегодно в ноябре, - отметил президент ассоциации кендо Сахалина Вадим Полицинский.
Соревнования стали заключительными в этом году, и направлены на повышение уровня мастерства спортсменов и квалификации спортивных судей. По результатам соревнований спортсменам будут присвоены спортивные разряды, а судьям квалификационные категории.
Спортсмены соревновались только в личном зачете в трех возрастных категориях: мальчики/девочки 7-10 лет, юниоры 15-17 лет и юниорки 15-17лет.
По итогам соревнования победителями стали:
Категория дети 7-10 лет
1 место Анистратов Денис
2 место Усачев Кирилл
3 место Медведева Ярослава и Михалев Дмитрий
Категория юниорки 15-17 лет
1 место Лиходиенко София
2 место Ян Наталья
3 место Шакарова Эльмира и Ким Юми
Категория юниоры 15-17 лет
1 место Клюев Леон
2 место Ким Ман Ок
3 место Шевелев Алексей и Хван Даниил
Также организаторы присудили специальные призы. В номинации «Самый техничный удар «мэн-ари» был отмечен Самойлов Руслан, а обладателем номинации за «Самый техничный удар «котэ-ари» стал Хван Даниил.
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