Сахалинские лыжники открыли сезон в Хакасии

В поселке Вершина Тёи завершился первый этап Кубка Восточной Европы «FIS» по лыжным гонкам. В течение четырех соревновательных дней островные лыжники показывали очень высокие результаты: Марина Черноусова и Анастасия Власова несколько раз попадали в десятку сильнейших, мужчины также достойно выступили для начала сезона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Традиционные соревнования в западных Саянах дают важные очки во всероссийский рейтинг. Также лидеры континентального Кубка получают возможность выступать на этапах Кубка мира.

- После первого турнира ребята набрали для Сахалина почти в два раза больше очков, чем в прошлом, - поделился директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев. – Анастасия Власова претендует на лидерство в Кубке Восточной Европы.

В первый день прошли классические гонки. Анастасия Власова пробежала пять километров за 15:45 минут и заняла седьмое место. Марина Черноусова показала 15:54 минут и тринадцатый результат. Виктория Калинина – 24-я со временем 16:05 минут. В мужской гонке Яков Леманов показал лучшее время среди сахалинских спортсменов - 27:25 минут и 26-е место. Владимир Каркин и Алексей Черноусов разместились в 16 и 20 секундах от лидера сборной и заняли 36 и 38 места, соответственно.

В спринте коньковым стилем три девушки, представляющих островной регион, прошли квалификацию и сражались в забегах за попадание вследующий круг. Виктория Калинина остановилась в четвертьфинале, заняв 15-е место, Марина Черноусова дошла до полуфинала и показала восьмое место, а Анастасия Власова в финале была шестой. Она же показала 11-й результат в классическом спринте.

Также трое сахалинских лыжников проявили себя в спринтах – Владимир Каркин был 15-м в коньке, а в классике – Андрей Власов и Иван Гуляев показали 21-й и 13-й результат, соответственно.

В последней гонке на 10/15 километров свободным стилем Владимир Каркин занял 11-е место, а Алексей Черноусов – 25-е. Седьмой была Марина Черноусова, остановившись в четырех секундах от третьего места. Виктория Калинина была 13-й, Анастасия Власова – 27-й.

В Вершине Тёи собралось 470 спортсменов юниорского и взрослого возраста из 41 региона России и Казахстана. Благодаря высочайшему уровню конкуренции результаты соревнований получаются очень плотными. Малейшая ошибка в выборе смазки и гоночной пары лыж могла привести в потере драгоценных секунд и множества позиций в протоколе.

- В этом сезоне я полностью обновила парк своих лыж, и большая их часть катит не на уровне. Обидно из-за этого проигрывать третьему месту 21 секунду на получасовой гонке, - рассказала Виктория Калинина. – Это не было связано с выбором смазки – сервисмены отработали на отлично. В гоночные дни было неожиданно тепло от -10 до -6, но сейчас холодает – надеюсь, что в более холодных условиях мои лыжи отработают лучше.

Соревнования в Вершине Тёи продлятся еще двумя гонками в рамках Кубка России 2 и 3 декабря, в которых примут участие сахалинские лыжники. После этого они отправятся в город Чусовой, Пермского края на второй этап Кубка России 12-17 декабря. Декабрьские старты закончатся вторым российским этапом Кубка Восточной Европы в Красногорске, Московской области 23-27 числа.