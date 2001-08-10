Последняя домашняя игра сезона по хоккею завершилась в пользу «Айс Бакс»

В южно-сахалинском комплексе «Кристалл» состоялась последняя домашняя игра хоккейной команды «Сахалин» в уходящем году. Завершать игры при своих болельщиках выпало с командой «Никко Айс Бакс». Первую встречу на родной земле подопечные Михаила Комарова выиграли со счетом 4:3. Во второй встречи исход матча также решила одна шайба, гости с минимальным преимуществом одержали победу. Итог 2:3. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин».



В первом периоде, который выдался сухим, «Айс Бакс» лишь пять раз довели шайбу до Шелепнева. Хозяева нанесли по воротам Фукуфудзи 14 бросков, шесть из которых пришлись на один из розыгрышей большинства, изрядно измотавший нервы японской стороне. Взятие ворот казалось должно вот-вот случиться, но вратарь «оленей», прошедший школу НХЛ, выручил команду.



Во втором отрезке гости подтянули статистику, но и островитяне бросали не меньше. Однако, этот период остался за командой Сикиннена. Терао открыл счет в матче на 26 минуте, сделал изящную улитку и с неудобной стороны отправил шайбу в притирку со штангой.

С первым голом «морские львы» справились. Спустя 10 минут Еремин сравнял счет, подоспев на добивание с пятака после своего же броска.



На исходе двадцатиминутки в игру вмешались судьи. Из трех удалений «Сахалина» два пришлись как-раз на концовку второго периода. Выстоять в меньшинстве две минуты островитяне не смогли. Нуммелин мощным броском отправил шайбу из круга вбрасывания и вывел свою команду вперед.



Начало третьего отрезка началось не с оптимистичной ноты. Рефери рассмотрели нарушение в действиях Фахрутдинова, и защитник отправился в штрафной бокс, где уже отбывал наказание Ткачук. Островитяне были вынуждены играть втроем против пятерых около минуты. Но бокс штрафников опустел раньше. Фурукаши реализовал большинство своей команды, расторопней сыграв на пятаке. До финальной сирены оставалось почти 19 минут. Времени, чтобы спасти игру было достаточно, но как раз его не хватило. Интригу в матче вернул Логинов на 56 минуте, забросив шайбу под копирку второму голу японцев. После взятия ворот Фукуфудзи островитяне, казалось, побежали так, как не бежали с первых минут матча. Последние атаки команда Комарова проводила вшестером, но чуда не случилось, а мощный натиск не принес результата. Встреча завершилась со счетом 2:3.



И пусть не удалось завершить серию домашних игр на мажорной ноте, болельщики встречали хоккеистов, как победителей. После матча каждый желающий смог выйти на лед и сфотографироваться с командой, которую впереди ждет непростая серия матчей в Корее. За восемь дней «Сахалин» проведет шесть игр, последний соперник - действующий чемпион команда «Анян Халла». В страну утренней свежести островитяне отправятся в качестве лидеров регулярки, на сегодняшний день имея в запасе две игры «Сахалин» обходит на шесть очков ближайших преследователей команду из Аняна.



«Сахалин» 2:3 «Никко Айс Бакс».



Голы: 0:1 Терао (Тетсуя,25:34), 1:1 Еремин (Старцев, Климчук, 35:51), 1:2 Нуммелин (Каваи, Терао, 38:43, +1), 1:3 Саито (Нуммелин, Каваи, 41:05, +2), 2:3 Логинов (Старцев,Еремин,55:30,+1).