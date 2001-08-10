Сахалинские боксеры сойдутся на ринге традиционных соревнований
С 1 по 3 декабря в островном регионе стартуют традиционные соревнования по боксу «Сахалинские Надежды». Спортсменам предстоит сойтись за Кубок основателя турнира Аветиса Агриева - заслуженного спортивного журналиста. Он станет почетным гостем соревнований. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Соревнования по боксу «Сахалинские Надежды» проводятся в 49 раз. В них примут участие более 100 сильнейших боксеров в возрасте от 11 до 17 лет из 11 муниципальных образований Сахалинской области.
Спортсмены разыграют медали в четырех возрастных категориях (11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет). Обслуживать первенство будут 14 судей первой, всероссийской и международной категорий. Турнир пройдет в центре боевых искусств «Остров», расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 1 «А».
Призеры и победители первенства «Сахалинские надежды» станут известны уже в это воскресенье. Сахалинцев приглашают поддержать спортсменов. Вход свободный.
Программа соревнований:
1 декабря. – предварительные бои
16:00 — начало соревнований;
2 декабря - полуфинальные бои.
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