Сахалинские штангисты выявили лучших на открытом турнире в Холмске

Соревнования по тяжелой атлетике прошли в Холмске, объединив порядка пятидесяти спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет. Юные штангисты приехали на турнир из Южно-Сахалинска, Поронайска и Холмска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

– Соревнования проводились в личном зачете. Турнир среди спортсменов возраста 9-17 лет мы проводим во второй раз, и в следующем году планируем сделать его традиционным. До этого времени соревнования по тяжелой атлетике среди детей на областном уровне официально не проводились. Но мы видим, что подрастает новое поколение штангистов, и должны сделать так, чтобы интерес у ребят не пропал, – рассказывает тренер южно-сахалинской команды Олег Васильев.

Победителями турнира стали Кирилл Сергеенко (Кристалл) в весовой категории 32 кг, Кирилл Новоселов (Поронайск) в в/к 34 кг, Рафаэль Зайнулин (Кристалл) занял первое место в весовой категории 38 кг, Тимур Ковалев из Холмска и Максим Камелин из Поронайска поделили первое место в весовой категории 42 кг, Владислав Зозуля (Холмск) выиграл среди соперников в в/к 46 кг, Леонид Захаров стал первым в весе 50 кг, Дмитрий Ляшун в категории 56 кг поделил высшую ступень пьедестала с хомчанином Ринатом Магеррамовым. В следующей весовой категории 54 кг Алексей Кузнецов (Холмск) был единственным участником. Владислав Батраков из Холмска стал победителем в весе 69 кг среди старших юношей, а Алдар Базаров из Поронайска среди младших. Южносахалинцы Павел Сон и Владимир Болмотов также стали золотыми призерами, отлично выступив в весовых категориях 77 и 94 кг соответственно. Илья Постнов завоевал золото в весе 85 кг. Три холмские спортсменки Анастасия Бобошина, Анастасия Толстогузова и Милена Зотова стали обладательницами золотых медалей в категориях 32, 36 и 53 кг соответственно.