В клубе села Черемшанка появились новые спортивные тренажёры

В клуб села Черемшанка Томаринского района прибыли современные спортивные тренажёры, закупленныеместным территориальным общественным самоуправлением на средства гранта правительства Сахалинской области. Среди приобретённого оборудования – два велотренажера, эллиптический тренажер, беговая электрическая дорожка, скамья для пресса, штанга с подставкой, три силовых тренажёра, грудной эспандер, разборные гантели и скакалка. Общая стоимость закупленного на средства областного спортивного оборудования составила 350 тысяч рублей. Тренажёры будут установлены и станут доступны жителям Черемшанки уже в ближайшее время. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации МО «Томаринский городской округ».

По словам руководителя объединения инициативных граждан села Елены Подгорновой, оснащение сельского клуба современными спортивными тренажёрами является давней мечтой жителей Черемшанки. Это место пользуется большой популярностью у местного населения. Под одной крышей здесь находятся филиал сельского дома культуры села Пензенского, библиотека и детский сад. В зале клуба занимаются не только дети. Здесь проходят сельские сходы, собрания и досуговые мероприятия для взрослых. В сентябре 2017 года в рамках программы развития в Томаринском городском округе системы инициативного бюджетирования жители села выбрали в качестве приоритетного на 2018 год проект ремонта здания клуба и благоустройства прилегающей к нему территории. А выигранный грант областного правительства позволит им сделать клуб ещё более востребованным ипопулярным местом досуга взрослых и детей.

- Мы рады, что в нашем селе появится тренажёрный зал, в котором жители смогут заниматься спортом, поддерживать себя в хорошей спортивной форме. И благодарны областному правительству и районной администрации за помощь в воплощении наших идей, - поделилась Елена Подгорнова.

Территориальное общественное самоуправление "Черемшанка" стало первым ТОСом, зарегистрированным на территории Сахалинской области. В прошлом году усилиями активистов этой некоммерческой общественной организации в селе были проведены субботники, благоустроена территория перед бывшим Домом культуры, сделано ограждение клуба. При финансовой и организационной поддержке областных и районных властей ТОСликвидировал несанкционированные свалки, снес несколько ветхих брошенных строений, построил в селе современные детскую и спортивную площадки и возродил традицию празднования Дня села.

Как рассказал глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев, поддержка ТОСов является одной из главных задач развития общественного самоуправления в муниципалитете и осуществляется в рамках отдельной принятой в июне прошлого года муниципальной программы.

- Мы поддерживаем стремление граждан быть полноценными участниками процесса управления своими населёнными пунктами. Самостоятельно определять, что именно им необходимо сделать для более комфортной и качественной жизни. Принимать участие в воплощении своих идей в жизнь. И оказываем помощь такой конструктивной гражданской активности, - рассказал Александр Кобелев. - И рады, что на областном уровне существуют серьёзные механизмы финансовой поддержки гражданских инициатив наших жителей.