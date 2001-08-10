В Невельском районе спортсмены отметили день благотворительности

В честь международного дня благотворительности в Невельском районе открытые уроки провели профессиональные спортсмены из областной федерации настольного тенниса. Они познакомили новичков с правилами игры, показали технику и провели практические тренировки. Прошли мастер-классы в сёлах Ясноморское и Колхозное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Своими впечатлениями делятся самые младшие участники. Веронике Жуковой из Ясноморского всего 11 лет и в день мастер-класса она впервые взяла в руки теннисную ракетку.

- Узнала, как играть и все правила. Как правильно стоять за столом, как подавать мяч. Мне понравилось. Хочу часто играть, буду каждый день приходить.

Геннадий Кан, президент федерации настольного тенниса Сахалинской области отмечает, что в ребятах зародили первый спортивный росточек.

- Они обязательно будут играть, я даже не сомневаюсь. Потом, когда мы приедем в следующий раз, они уже не будут стесняться, а покажут, что они уже могут.

Организаторами мастер-классов стала команда регионального фонда «Родные Острова». Благотворители отмечают, что этому мероприятию предшествовали большая работа фонда с подопечными. Сначала обсуждали, какой именно инвентарь закупить, чтобы спортом могли заниматься большинство жителей сёл. Остановились на настольном теннисе.

- Теннисного стола у нас никогда не было, вспоминает Татьяна Агеева, заведующая клубом в селе Ясноморское, - был обычный обеденный раскладной стол-книжка. В коридоре раскладывали и играли. Теперь досуг будет более организованный, большое спасибо фонду за такую поддержку.

Не было и подобных открытых уроков, добавляют в Ясноморском. Хотя жителям маленького села такие события очень интересны. Сейчас с благотворителями обсуждают другие совместные мероприятия.

В селе Колхозном по итогам мастер-класса провели импровизированный турнир. Лучшие игроки получили подарки и призы.

О важности спортивных праздников говорит и президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.

- На финальном этапе обсуждений мы остановились на формате открытых уроков, чтобы привлечь как можно больше участников – невельчан. Обратились к спортсменам, в областную федерацию настольного тенниса, и они согласились провести мастер-классы. Видим положительный отзывы и от участников, и от спортсменов. Для нас это лучший знак, что все удалось. Думаю, в следующем году будем проводим еще больше таких праздников.