Сахалинские гимнастки выступят на чемпионате в Южно-Сахалинске

В эти выходные в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия парк» областного центра состоится открытый турнир по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Соревнования являются традиционными и проходят уже третий год подряд. Его организовала старший тренер сборной областного государственного автономного учреждения футбольного клуба «Сахалин» Ольга Лукина, которая приехала в островной регион несколько лет назад.

- Турнир пройдет в два дня. Все девочки разделены по возрастам и группам Первыми выйдут наши самые маленькие звездочки. Во второй день присоединятся групповые команды. Приглашаем сахалинцев поддержать спортсменок и прийти в Олимпию пар. В субботу начло соревнований в 10:00 часов, - рассказывает старший тренер отделения художественной гимнастики ОГАУ ФК «Сахалин» Ольга Лукина.

В турнире примут участие не только спортсменки из островной столицы, но и из Корсакова и Петропавловска-Камчатского.