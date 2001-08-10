На Сахалине планируют открытие центра физкультуры для инвалидов
На Сахалине планируется открыть центр адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Под его размещение предложено приобрести трехэтажную новостройку в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, такая информация прозвучала в ходе заседания регионального совета по делам инвалидов и ветеранов, которое провел заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.
Он подчеркнул, что в стране взят курс на повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и ключевых услуг для людей с ограничениями здоровья. Действует федеральная программа помощи инвалидам «Доступная среда». На особом контроле эти вопросы держит президент России Владимир Путин. По его убеждению, помощь государства лицам с инвалидностью должна быть комплексной, а не ограничиваться лишь оборудованием объектов социальной сферы пандусами и поручнями.
Нынешней осенью на Сахалине ввели в работу крупнейший в Дальневосточном федеральном округе центр реабилитации инвалидов. С нового года здесь начнут оказывать помощь жителям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Ежедневно учреждение будет принимать до 200 человек из Южно-Сахалинска и районов области. Пройти они смогут весь комплекс необходимых процедур - от массажа, грязе- и водолечения до иглорефлексотерапии и когнитивной реабилитации. Оснащен центр самым современным оборудованием - к примеру, в нем есть уникальный роботизированный комплекс «Локомат Про», который позволяет людям после серьезных травм вновь научиться ходить.
Закрепить прогресс после курсов реабилитации в ряде случаев помогают занятия физической культурой. По статистике, на Сахалине все больше инвалидов выбирают активный образ жизни – число сторонников спорта из их числа с 2012 года выросло в четыре раза, только за прошлый год – на 239 человек. В регионе для этих целей приспособлено 66 спортивных сооружений. Однако среди них нет ни одного специализированного.
Учитывая многочисленные обращения от сахалинцев с ограничениями здоровья, губернатор Олег Кожемяко поручил проработать вопрос об открытии такого спортивного объекта в городе.
- Наиболее оптимальный вариант, по нашему мнению, приобрести под размещение будущего центра адаптивной физической культуры и спорта здание на улице Больничной в Южно-Сахалинске. Это объект с высокой степенью готовности - трехэтажная новостройка с прочным монолитным конструктивом из железобетона, которую частный инвестор ранее планировал использовать в качестве спортивного зала, - сообщил на заседании министр спорта и молодежной политики области Сергей Буренков. – Общая площадь сооружения – более 1,5 тысяч квадратных метров. По предварительным оценкам, на цокольном этаже здания можно разместить сауну, первый уровень займут медицинские и массажные кабинеты, санитарно-бытовой блок, тренерские комнаты, второй - игровой зал размерами 24 на 18 метров и тренажерные комплексы. Верхний этаж, вероятно, будет отдан под залы для аэробных тренировок. По нашим расчетам, одновременно заниматься физической культурой в новом центре смогут около 30 человек.
Он добавил, что для размещения спорткомплекса также рассматривался и вариант строительства нового здания. Однако в центре Южно-Сахалинска нет свободных земельных участков необходимых параметров.
В случае, если вопрос о приобретении будет одобрен, там потребуется провести ремонт, оснастив ее специальным оборудованием. К примеру, снаружи здания установят пандусы и подъемную платформу для маломобильных групп населения.
- Такой объект давно нужен Сахалину, поэтому, безусловно, поддерживаем идею его создания. Это настоящее благо для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил участвовавший в мероприятии Дмитрий Холод, руководитель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.
Продолжая заседание, Антон Зайцев обратился и к результатам реализации в области программы «Доступная среда». В текущем году для инвалидов на Сахалине и Курилах станут доступными 67 государственных 229 муниципальных объектов. Успешно работает служба «Инватакси» - для людей с ограничениями здоровья приобретены 8 адаптированных автобусов. С начала года они уже перевезли около 3 тысяч человек.
В регионе действуют 15 пунктов проката современных технических средств реабилитации инвалидов. Их услугами в 2017-м воспользовались 2 тысячи человек. На льготных условиях для этой категории граждан отпускаются лекарственные средства, санаторно-курортные путевки, проводится зубопротезирование.
- Положительные результаты достигнуты и в сфере занятости инвалидов. В этом году в Сахалинской области трудоустроено около 900 человек с ограничениями по здоровью, это в полтора раза больше, чем годом ранее. И эту значимую тенденцию необходимо закрепить, - сказал заместитель председателя правительства региона.
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