Волейболисты Сахалинской области выступят в Благовещенске

Островные волейболисты примут участие в первенстве дальневосточного федерального округа. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сегодня, 29 ноября, в Благовещенске стартует первенство Дальнего Востока по волейболу. В столице Амурской области будут состязаться юноши и девушки 2001-2002 г.р.

В турнир заявлено четыре команды девушек. Это Амурская область, Сахалинская область, Хабаровский край и Благовещенск. В юношеском первенстве участников на одного больше. К перечисленными добавилась Республика Саха (Якутия).

Островной регион на этих состязаниях представляют воспитанники ГБУ СО «ВЦ «Сахалин».

Тренер команды девушек Марина Захарова включила в заявочный лист следующих волейболисток: Полина Голубовская, Елена Захарова, Арина Ким, Владислава Незавитина, Александра Пономарева, Юлия Сироткина, Ульяна Смирнова, Светлана Удина. Вероника Че, Анна Черницова.

Алексей Волков (тренер команды юношей) рассчитывает на Дмитрия Белоуса, Дмитрия Горбика, Константина Жукова, Василия Захарова, Артема Игнатенко, Артема Ковалева, Олега Мельникова, Евгения Шаламова.

Добавим, что состязания девушек завершатся 1 декабря, а юношеское первенство финиширует 3 декабря.