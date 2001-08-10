Спартакиада чиновников завершится боулингом

В предстоящую субботу в областном центре состоится заключительный этап VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области. В рамках 12-го этапа чиновникам предстоит сразиться в боулинге. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования пройдут в боулинг-клубе «Страйк» (ТРК Сити Молл), начало в 10.00 часов.

По регламенту турнира в состав команды входит 4 человека вне зависимости от пола. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

По итогам прошедших этапов в тройку призеров входят: министерство лесного и охотничьего хозяйства, агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области и минспорт. Как распределятся места в итоговом протоколе Спартакиады, станет ясно в субботу.