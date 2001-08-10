Сахалинские фигуристы привезли награды из Хабаровска и Уссурийска
Накануне сборная команда по фигурному катанию Сахалинской области вернулась с масштабных соревнований, которые прошли в Хабаровске и Уссурийске. Об этом ТИА «Острова» рассказали во дворце спорта «Кристалл».
Островной регион представляли более двадцати воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл».
– Так как соревнования проходили практически в один период, мы приняли решение показать наших спортсменов сразу на двух состязаниях, – рассказывает наставник фигуристов и член региональной федерации по фигурному катанию Елена Серковская. – Первенство Хабаровска стало для нас богатым на медали. Спортсмены заняли тринадцать призовых мест.
Соревнования в Хабаровске объединили более 150 участников из Владивостока, Большого Камня, Свободного, Артема, Уссурийска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В результате выступлений воспитанник Елены Серковской – Алексей Конанков – завоевал золотую медаль по программе первого спортивного разряда. Первой во втором разряде стала подопечная этого же тренера – Анастасия Горланова. Воспитанники Анны Горошко также завоевали золотые медали, в их числе: Лидия Пронина, Ульяна Петрищева, Пак Ми Ре и Мария Эм. Хорошо выступили также Екатерина Ли и Злата Жидкова.
По словам Елены Серковской, наиболее жаркая борьба развернулась среди спортсменов, которые претендовали на участие в зональных соревнованиях. В этом споре серебряные медали завоевали воспитанники тренера Анны Горошко: Милана Виноградская и Виктория Верюжеских. Еще одна воспитанница Анны Горошко – Виктория Якунина – заняла третье место. Подопечные Елены Серковской – Степан Слюсарь и Эллина Тен – заняли второе и третье места соответственно. Последняя выступала по программе КМС, и как отметила наставник Эллины, выступила весьма неплохо.
– На первенстве Приморского края, которое состоялось в Уссурийске, наши спортсмены заняли 11 призовых мест. Эти соревнования обслуживала судейская бригада из Московской области, – отметила Елена Серковская.
Участниками открытого первенства Приморского края стали более 250 человек. Спортсмены приехали из Хабаровска, Артема, Владивостока и Южно-Сахалинска. Также как и на соревнованиях в Хабаровске, сахалинские спортсмены порадовали своими выступлениями. В числе призеров: Милана Виноградская, Полина Веселова, Степан Слюсарь, Алексей Конанков, Лидия Понина, Екатерина Ли, Алиса Ложкина, Пак Ми Ре, Вероника Анискина, Мария Эм и Анастасия Горланова.
В завершение календарного года фигуристы «Кристалла» примут участие в новогоднем первенстве в родных стенах дворца спорта, а также наших фигуристов пригласили к участию в первенстве Хабаровского края.
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