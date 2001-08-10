Сахалинских тренеров научили работе с особенными детьми

Специалисты Национального государственного университета адаптивной физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) провели для сахалинских тренеров-преподавателей мастер-класс по работе с особенными детьми на воде. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Гости из Северной столицы посетили островной регион в рамках реализации программы «Доступная среда». С понедельника они проводят курсы повышения квалификации для сотрудников спортивных школ. Специалисты рассказывают о методологии адаптивной физической культуры, основных понятиях, целях и принципах. Уже проведён ряд теоретических занятий, посвящённых адаптивной физической культуре для людей с нарушением зрения, интеллекта, слуха, опорно-двигательного аппарата.

- Сегодняшнее практическое занятие является одним из примеров того, как можно и нужно работать с людьми, имеющими серьёзные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, - отметил старший преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры Санкт-Петербургского университета Алексей Шелехов. – Работа с такими детьми всегда подразумевает индивидуальный подход, в том числе направленный на преодоление страхов, изучение возможностей своего тела и т.д. Благодаря этому ребёнок начинает по-другому относиться к своему телу и чувствовать себя уверенно не только на воде, но и в обычной жизни.

Специалисты объяснили местным тренерам, как безопасно погружать ребёнка в воду при отсутствии в бассейне специальных подъёмников. Отработали базовые моменты перемещения инструктора – рассказали и показали, как держать ребёнка, чтобы ему было комфортно и он чувствовал себя в безопасности. Показали упражнения на межмышечную координацию и на чувство собственного тела, а также способствующие профилактике контрактур тазовых, коленных и локтевых суставов.

В предыдущие дни эксперты демонстрировали островным преподавателям приемы танцевальной терапии, в частности акробатического рок-н-ролла, а также элементы параолимпийского вида спорта - волейбол сидя.

Впереди у петербургских гостей множество лекций. Одна из них будет посвящена комплексу «Готов к труду и обороне» для инвалидов.