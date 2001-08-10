Сахалинских тренеров научили работе с особенными детьми
Специалисты Национального государственного университета адаптивной физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) провели для сахалинских тренеров-преподавателей мастер-класс по работе с особенными детьми на воде. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Гости из Северной столицы посетили островной регион в рамках реализации программы «Доступная среда». С понедельника они проводят курсы повышения квалификации для сотрудников спортивных школ. Специалисты рассказывают о методологии адаптивной физической культуры, основных понятиях, целях и принципах. Уже проведён ряд теоретических занятий, посвящённых адаптивной физической культуре для людей с нарушением зрения, интеллекта, слуха, опорно-двигательного аппарата.
- Сегодняшнее практическое занятие является одним из примеров того, как можно и нужно работать с людьми, имеющими серьёзные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, - отметил старший преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры Санкт-Петербургского университета Алексей Шелехов. – Работа с такими детьми всегда подразумевает индивидуальный подход, в том числе направленный на преодоление страхов, изучение возможностей своего тела и т.д. Благодаря этому ребёнок начинает по-другому относиться к своему телу и чувствовать себя уверенно не только на воде, но и в обычной жизни.
Специалисты объяснили местным тренерам, как безопасно погружать ребёнка в воду при отсутствии в бассейне специальных подъёмников. Отработали базовые моменты перемещения инструктора – рассказали и показали, как держать ребёнка, чтобы ему было комфортно и он чувствовал себя в безопасности. Показали упражнения на межмышечную координацию и на чувство собственного тела, а также способствующие профилактике контрактур тазовых, коленных и локтевых суставов.
В предыдущие дни эксперты демонстрировали островным преподавателям приемы танцевальной терапии, в частности акробатического рок-н-ролла, а также элементы параолимпийского вида спорта - волейбол сидя.
Впереди у петербургских гостей множество лекций. Одна из них будет посвящена комплексу «Готов к труду и обороне» для инвалидов.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 18:29 24 Ноября Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры
- 16:50 Вчера В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели
- 11:49 Вчера Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
- 11:47 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?